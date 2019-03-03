Ankara'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek?
Ankara’nın bazı ilçelerinden su kesintisi yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kesinti yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara’nın Altındağ, Ayaş, Sincan ilçelerinde, 3 Mart Pazar günü arızadan dolayı su kesintisi yaşanıyor. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden su kesinti süresini araştırıyor. İşte, ASKİ 3 Mart kesinti programı
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 3.03.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 13:00:00
Detay: Karacaören mah köy içi içme suyu dağıtım şebeke hattı bağlantısından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Karacaören mah
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 3.03.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 13:00:00
Detay: Anafartalar mah Anafartalar cad içi Zabıta karakolu önü su arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Anafartalar mah
AYAŞ
Arıza Tarihi: 3.03.2019 10:25:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 16:00:00
Detay: AYAŞ ULUPINAR MAHALLESİ DAĞITIM HATTI
Etkilenen Yerler: AYAŞ ULUPINAR MAHALLESİ
SİNCAN
Arıza Tarihi: 3.03.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 13:00:00
Detay: SELÇUKLU MAHALLESİ HAKAN SOKAKTA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: SELÇUKLU MAHALLESİNİN TAMAMI MAREŞAL ÇAKMAK MAHALLESİNİN BİR KISMI
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 3.03.2019 11:00:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 14:00:00
Detay: Hacettepe mah Karacabey sk ile Çifteler sk köşesindeki İçme suyu dağıtım şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Yorumları Göster
Yorumları Gizle