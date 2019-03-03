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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
03.03.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Ankara'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek?

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Ankara'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek?

Ankara’nın bazı ilçelerinden su kesintisi yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kesinti yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara’nın Altındağ, Ayaş, Sincan ilçelerinde, 3 Mart Pazar günü arızadan dolayı su kesintisi yaşanıyor. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden su kesinti süresini araştırıyor. İşte, ASKİ 3 Mart kesinti programı

ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 3.03.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 13:00:00
Detay: Karacaören mah köy içi içme suyu dağıtım şebeke hattı bağlantısından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Karacaören mah

ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 3.03.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 13:00:00
Detay: Anafartalar mah Anafartalar cad içi Zabıta karakolu önü su arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Anafartalar mah

AYAŞ
Arıza Tarihi: 3.03.2019 10:25:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 16:00:00
Detay: AYAŞ ULUPINAR MAHALLESİ DAĞITIM HATTI
Etkilenen Yerler: AYAŞ ULUPINAR MAHALLESİ

SİNCAN
Arıza Tarihi: 3.03.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 13:00:00
Detay: SELÇUKLU MAHALLESİ HAKAN SOKAKTA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: SELÇUKLU MAHALLESİNİN TAMAMI MAREŞAL ÇAKMAK MAHALLESİNİN BİR KISMI

ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 3.03.2019 11:00:00
Tamir Tarihi: 3.03.2019 14:00:00
Detay: Hacettepe mah Karacabey sk ile Çifteler sk köşesindeki İçme suyu dağıtım şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

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