Ankara’da su kesintisi: Mamak’ta sular ne zaman gelecek?

ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Ankara geneli çalışmaları ve kesintileriyle ilgili bilgilendirmeleri resmi sayfasından yapmaya devam ediyor. Müdürlüğün kesinti programına göre, Mamak ilçesine çalışmalar nedeniyle su verilemiyor. Peki, Mamak’ta sular ne zaman gelecek?

ASKİ'DEN "MAMAK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?" SORUSUNA YANIT

Arıza Tarihi: 9.12.2019 02:00:00

Tamir Tarihi: 10.12.2019 13:00:00



Detay: Mamak ilçesi Harman mahallesi Mamak caddesi içindeki çalışma bitmiş olup hatların dolması ile su evlere ulaşacaktır.

Etkilenen Yerler: Diriliş, Gülveren, Harman mahallesi nin alt kotları, Hüseyin gazi mahallesi alt kotları, Bahceleriçi, Bahçelerüstü üst kotları, Misket mahallesi nin alt kotları, Dutluk, Boğaziçi alt kotları, Fahrikorutürk alt kotları, Üreğil, Akşemsettin mahallesi nin alt kotları, Büyük kayaş, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Kusunlar, Kıbrıs köyü, Eski Bayındır, Kızılcaköy alt kotları, Tepecik alt kotları, Şahapgürler