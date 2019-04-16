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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
16.04.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Ankara’da şok operasyon! 13 kadın böyle kurtarıldı…

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Ankara'da fuhuş amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 13 mağdur kadın kurtarılırken, suç örgütüne liderlik ettiği belirlenen Metin U'nun cezaevinde olduğu ve örgütü buradan verdiği talimatlarla yönettiği belirlendi.

13
  • Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmiş
  • Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmiş
  • Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmiş
  • Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmiş
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Ankara'da fuhuş amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları ve Ankara'ya getirdikleri kadınları zorla çalıştırdıkları belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası harekete geçen polis, 25 ekiple 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslerde 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zorla fuhuş yaptırılan 4 Özbekistan, 6 Kırgızistan, 3 Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 13 yabancı uyruklu mağdur kadını da kurtardı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 17 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 1 flaş bellek, 1 tablet bilgisayar, 10 bin 995 lira, PTT aracılığıyla yurt dışına gönderilen para dekontları ve çok sayıda GSM hattı ele geçirildi.

ÖRGÜTÜ CEZAEVİNDEN YÖNETİYORMUŞ

Suç örgütü kurmak suretiyle yurt dışından getirilen yabancı uyruklu mağdur kadınları, zorla ve çaresizliklerinden yararlanarak fuhşa yönlendirdikleri tespit edilen çeteyi, cezaevinde bulunan Metin U'nun yönettiği belirlendi.

Zanlının, cezaevinden, örgüt üyelerine talimat verdiği ve Ankara'da yabancı uyruklu kadın ticaretini yönlendiren önemli isimlerden biri olduğu, düzenlenen operasyonla suç örgütünün tamamen çökertildiği kaydedildi.

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