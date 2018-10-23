Ankara’da şok kavga! Aldatılan kadın çılgına döndü…
Ankara’da aldatma tartışması tekme - tokatlı kavgaya dönüştü.
Olay, önceki gece Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde yürüyen kimlikleri belirsiz çift arasında bir anda tartışma başladı.
Erkek arkadaşının kendisini aldattığını öne süren kadın yolunu değiştirerek ayrılmak istedi. Yol ortasında dakikalarca tartışan çift, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.
Sevgilisinin, “Seni bu halde bırakamam” sözü üzerine iyice sinirlenen kadın, genç adama defalarca tekme ve tokat atarak yalnız kalmaya çalıştı.
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