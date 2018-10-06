Ankara'da skandal görüntüler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da skandal görüntüler
GeriGündem Ankara'da skandal görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mert Gökhan KOÇ
06.10.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Ankara'da skandal görüntüler

Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
Ankara'da skandal görüntüler

İzmir’in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin’in geçen yıl kreş servisinde unutularak hayatını kaybetmesi halen hafızalarda yer alırken, Başkent’te okulların açılmasıyla beraber öğrencileri taşıyan araçların yer aldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

7
  • Ankara’da öğrenci taşımacılığında skandal görüntüler
  • Ankara’da öğrenci taşımacılığında skandal görüntüler
  • Ankara’da öğrenci taşımacılığında skandal görüntüler
  • Ankara’da öğrenci taşımacılığında skandal görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Servisçi esnafının da sıklıkla şikayetçi olduğu korsan taşımacılar, Ankara'nın her yanında cirit atmaya başladı. Minik Alperen’in öldüğü olaydan ders çıkarmayan korsan servisçiler, eski ve yönetmeliğe uygun olmayan araçlarla öğrencileri taşıyor. Bazı bölgelerde öğrenciler pick-up araçların kasasında eşya gibi okula götürülürken bazı noktalarda ise 30 yaşındaki araçlara istiflenerek taşınıyor. Korsan servisçiliğin geldiği boyutu ise Saray İlkokulu Müdürlüğü’nün Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı 82491776-140-E.17553739 sayılı ‘Kaçak Servis Taşımacılığı’ konulu yazısı özetliyor. Okul Müdürü, gönderdiği yazıda gayrı resmi ve kaçak yollardan 5 farklı binek otomobilin plakasını vererek korsancılar hakkında gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor. 

3 BİNE YAKIN KORSAN VAR

Sadece okullarla kalmayan korsan servisçiler, Ankara’daki tüm organize sanayi sitelerine de dadandı. Korsanlar, minibüsler, hafif ticari araçlar ve binek otomobillerle birçok firmanın ve fabrikanın da personellerini gece-gündüz demeden kaçak şekilde taşıyor. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Halil İbrahim Seyfi, korsan servisçilerin kanayan yaraları olduğunu vurgulayarak, “Ankara’da 7 bin 329 adet C plakalı servis aracı var. Başkent’te en az 2 bin 500 korsan servis vardır, neredeyse resmi rakamı yarısına yakın bir sayı. Tüm kreşlerde ve özel okulların en az yüzde 10’unda çalışan araçlar korsan. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan araçların yarısına yakını korsan” dedi. Servisçi esnafının Ankara Valiliği’nden ‘C’ plakasız araçların kendileri gibi sıkı bir şekilde denetlenmesini talep ettiğini belirten Seyfi, şöyle konuştu: 

DEVLET GEREĞİNİ YAPSIN

“C plakasız araçların her ay bir hafta boyunca denetlenmesi gerekli. Esnafımızın kazançları 5-6 yıl öncesine döndü. Bakım, akaryakıt gibi maliyetler arttı. Şu anda esnaf yüzde 60 eridi. Bu araçlar devlete vergi vermiyor, sertifika ya da belgeleri yok. Bu korsanlar üst üste balık istifi çocukları götürüyor. Veliler sırf ucuz diye buna ses çıkartmıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaşanan olaylar hep korsan servislerde yaşandı. Esnaf yola çıkıp, İstanbul’daki Uber’e yaptıkları gibi c plakası olmayanları durdursalar vatandaş ne der? Bu şık bir olay değil, bu devletin görevi. Geçen sene 3 korsancı benim servisçimi dövdü. Korsanlar c plakalı esnafı dövüyor. Biz aman diyoruz, tutuyoruz esnafımızı. Biz düzgün ve örnek olmalıyız. Devlet c plakası olmayanlara cezasını versin Türkiye’nin Başkent’inde.” 

 İNSAN CANIYLA OYNUYORLAR

Servisçi esnafı da korsan servisçilik yapanlara karşı isyan etti. Her tipte araçla korsan taşımacılık yapıldığını belirten esnaf, şunları söyledi: “Öğrenci ya da personel ayırt etmiyorlar. Hepsi sivil plakalı. Diğer şehirlerden aldıkları c plakası olmayan araçlarla taşıyorlar. C plakalı araçlar devlete aylık  bin 500-2 bin TL vergi veriyor. Yıllık vergisi ve gelirine göre değişiyor bu.  Koltuk sigortası yok, trafik sigortasından da kaçıyorlar. Mesleki yeterlilik belgeleri, adli sicil kaydı, psikoteknik gibi belgeleri de de bulunmuyor, yasal hiçbirşey yok. Mahalledeki Mehmet amca eşini de almış yanına öğrenci taşıyor. Ehliyeti yeterli mi değil mi belli değil. Biz araçlarımıza 15-20 bin TL’ye 3 noktadan emniyet kemeri, koltuk sensörü, GPS, 7/24 kayıt yapıp 1 ay boyunca saklayan kamera taktırıyoruz. Bu korsanlar yüzünden plaka fiyatları da 200 bin TL düştü. Korsanlar cirit atıyor, insan canıyla oynuyorlar.”

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (06.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler: Bunu en az 800 teröristle ödeyecekler

İstanbul'da... 2500 yıllık... Yok olmak üzere

Sultangazi'yi karıştıran taciz

Aileler dikkat! İnternetten satın aldılar sonrası facia