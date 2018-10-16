Meclis'in bulvar kapısında silah sesi
Yaklaşık bir saat önce Meclis'in Atatürk Bulvarı kapısı yakınlarından gelen silah sesleri heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.
Trafik polisleri bir bulvarda yasak olmasına rağmen ilerleyen bir traktörü durdurmak istedi. Ancak sürücüsü uyarılara rağmen durmadı ve Cinnah Caddesi yönüne doğru kaçmaya başladı. Polisler arkasından iki el uyarı atışı yaparak traktörü durdurmaya çalıştılar.
Traktör yaklaşık 2 km ilerde Cinnah Caddesi'nde durduruldu. Traktör sürücüsü Aydın S.'nin yaralandığı Beypazarı'nda çiftçilik yaptığı ve suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle