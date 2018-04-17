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    Ankara'da sıcak gün... Dakika dakika gelişmeler

    Hürriyet Haber
    17.04.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı 'Başkanlık ve Milletvekili seçimlerini 26 Ağustos 2018'de yapalım' önerisinin ardından Ankara'da kulisler peş peşe gelişmelere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bahçeli ile bir görüşme yapacağı öğrenilirken, Hükümet Sözcüsü Bozdağ 'Teklif, parti içerisinde değerlendirilir' açıklamasında bulundu. CHP, öneriye 'Hodri meydan' derken, Bahçeli ile Adalet Bakanı görüştü. 20 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

    İşte dakika dakika Ankara'da yaşananlar...

    SAAT 14.00:  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

    SAAT 13.27: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

    Bahçelinin erken seçim çağrısı sonrası Erdoğandan flaş sözlerBahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Erdoğan'dan flaş sözler

    SAAT 13.10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adalet Bakanı Abdulhamid Gül TBMM'de görüştü. Görüşme 20 dakika sürdü.

    Bahçelinin erken seçim çağrısı sonrası Ankarada son dakika görüşmesiBahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Ankara'da son dakika görüşmesi

    SAAT 11.45: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında sıklıkla '2019 seçimleri' vurgusunu yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    SAAT 11.30: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmanın öncesinde gazetecilere 'Yarın Sayın Bahçeli ile bu konuyu görüşeceğiz' şeklinde konuştu.

    SAAT 11.15: CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, muhalefetin erken seçime hazır olduğunu belirterek, 'Hodri meydan' ifadesini kullandı.

    Bahçelinin erken seçim çağrısına CHPden jet açıklamaBahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den jet açıklama

    SAAT 11:10: Bahçeli'nin 'seçimleri öne alalım' çağrısına Hükümet kanadından ilk yanıt, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ açıklamasında, 'Partinin yetkili organlarında değerlendirilir" dedi.

    Bahçelinin erken seçim çağrısına AK Partiden ilk yanıtBahçeli'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk yanıt

    SAAT 11.00: MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değil. Türkiye, 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" dedi.

    Bahçeliden erken seçim çağrısı, tarih verdiBahçeli'den erken seçim çağrısı, tarih verdi

    Etiketler: Cumhurbaşkanlığı seçimi , Kılıçdaroğlu , gündem
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