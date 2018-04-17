Ankara'da sıcak gün... Dakika dakika gelişmeler

İşte dakika dakika Ankara'da yaşananlar...
SAAT 14.00: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.
SAAT 13.27: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, parti kurmaylarıyla bir araya geldi.
Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Erdoğan'dan flaş sözler
SAAT 13.10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adalet Bakanı Abdulhamid Gül TBMM'de görüştü. Görüşme 20 dakika sürdü.
Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Ankara'da son dakika görüşmesi
SAAT 11.45: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında sıklıkla '2019 seçimleri' vurgusunu yaptı.
SAAT 11.30: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmanın öncesinde gazetecilere 'Yarın Sayın Bahçeli ile bu konuyu görüşeceğiz' şeklinde konuştu.
SAAT 11.15: CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, muhalefetin erken seçime hazır olduğunu belirterek, 'Hodri meydan' ifadesini kullandı.
SAAT 11:10: Bahçeli'nin 'seçimleri öne alalım' çağrısına Hükümet kanadından ilk yanıt, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ açıklamasında, 'Partinin yetkili organlarında değerlendirilir" dedi.
SAAT 11.00: MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değil. Türkiye, 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" dedi.