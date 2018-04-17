Ankara'da sıcak gün... Dakika dakika gelişmeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı 'Başkanlık ve Milletvekili seçimlerini 26 Ağustos 2018'de yapalım' önerisinin ardından Ankara'da kulisler peş peşe gelişmelere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bahçeli ile bir görüşme yapacağı öğrenilirken, Hükümet Sözcüsü Bozdağ 'Teklif, parti içerisinde değerlendirilir' açıklamasında bulundu. CHP, öneriye 'Hodri meydan' derken, Bahçeli ile Adalet Bakanı görüştü. 20 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi.