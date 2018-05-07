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    Ankara'da sel felaketi.... Metro durağını su bastı, seferler aksadı

    İHA
    07.05.2018 - 07:06 | Son Güncelleme:

    Ankara’da hafta sonu boyunca aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle metro merdivenlerinden akan sel suları böyle görüntülendi.

    Ankara’da iki gün boyunca aralıklarla gerçekleşen sağanak yağış hayatı felç etti. Anlık gerçekleşen şiddetli yağışlar, binaların bodrum ve bahçe katlarını, iş yerlerini ve caddeleri dakikalar içinde suyla doldurdu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan sel suları, özellikle Mamak ve Keçiören ilçelerinde yıkıcı boyutlara ulaştı.

    Keçiören’de gündüz saatlerinde aralıklarla yağan yağmur nedeniyle Kızlarpınarı Caddesi, dere yatağına dönüştü. Yarıya kadar suyun içinde kalarak arızalanan araçlar nedeniyle trafik durdu.

    Kuyubaşı metro istasyonunun basamaklarını aşan sel suları, merdivenlerden aşağı akmaya başladı. Metroya dolan su yüzünden seferlerde aksamalar yaşandı.

    Ankarada sel felaketi.... Metro durağını su bastı, seferler aksadı

    Etiketler: NoMobil , gündem
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