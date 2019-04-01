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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
01.04.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

AK Parti'den açıklama: ‘Ankara'da sonuçlar kamuoyuna yansıdığı şekilde değil’

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AK Parti'den açıklama: ‘Ankara'da sonuçlar kamuoyuna yansıdığı şekilde değil’

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptığı son açıklamada "Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara'da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara'da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter'daki hesabından, seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.     

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara'da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir." açıklamasını yaptı.     

Şahin, "Yapacağımız itirazlar neticesinde, Ankaralı hemşehrilerinizin iradesinin sağlıklı ve doğru bir şekilde sonuçlara yansıyacağına olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.     

"YÜKSEK ORANDA GEÇERSİZ SAYILAN OYLAR VAR"     

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da şunları kaydetti:     

"İl Başkanlığımızda, sandıklardan ulaşan ıslak imzalı tutanaklar ve raporlar üzerinde ayrıntılı bir çalışma yürütmekteyiz. İlk tespitlerimiz, Ankara'nın seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde birçok usulsüzlüklerin ve yüksek oranda geçersiz sayılan oyların olduğu yönündedir."     

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