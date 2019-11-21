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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
21.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Ankara'da şaşırtan anlar... Böyle kurtardı

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Ankara'da şaşırtan anlar... Böyle kurtardı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Yücel Çınar (54), bekçi olarak çalıştığı Yediemin Otoparkı'nın girişinde kendisine saldıran zincire bağlı köpeğe kızıp, defalarca taş attı. Bu sırada tekrar saldıran köpeğin altında kalan Çınar'ı, yanındaki diğer köpek kurtardı.

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  • Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı
  • Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı
  • Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı
  • Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, ilçe merkezi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkta bekçi olan evli ve 3 çocuk babası Yücel Çınar'a, otopark girişindeki kulübede zincire bağlı olan köpek saldırdı.

Yara almadan kurtulan Çınar, köpeğin kendisine saldırmasına kızıp, taş atmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çınar, yaklaşık 3 dakika boyunca köpeğe 16 kez taş attı.

Çınar, taş atmaya devam ederken bir ara yanına fazla yaklaştığı köpeğin tekrar saldırısına uğradı.

Çınar, bu kez yere düşerken, köpek üzerine çıktı. Çınar'ı, yanında bulunan diğer köpek kurtardı. Çınar, iki köpeğin boğuşması sırasında yerden kalkarak, uzaklaştı.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Köpeğin ısırması sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Çınar, ayağa kalktıktan sonra da köpeğe taş atmaya devam etti.

Çınar, daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Çınar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesinde kaldırılarak, tedavi edildi.

Hastaneden taburcu edilen ve yaşadığı olaydan sonra otoparktaki görevinden ayrılan Yücel Çınar, köpeğe su verirken kendisine saldırdığını belirterek, "Ben de köpeği taşladım. Bu sırada diğer köpek geldi beni kurtardı.

Ambulans ile hastaneye gittim, iyiyim" dedi.

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