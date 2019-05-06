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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 22:15, Son Güncelleme:

Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte Ankara sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

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Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte Ankara sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

Ankara'da oruç ibadetini idrak eden vatandaşlar, sahur saatleri ve imsakiye vakitleri ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinden il il 2019 imsakiye bilgilerini yayınlamıştı. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet'in bilgileri doğrultusunda Ankara sahur saatleri ve imsakiye bilgileri...

2019 Ramazan İmsakiye bilgileri Ankara'da ikamet eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Sahur sofrasına oturacak olan Ankaralılar, hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, Ankara'da sahur ne zaman yapılacak? İşte, Ankara sahur ve iftar saatleri...

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
06 Mayıs 2019 Pazartesi03:5805:3712:5016:4119:5421:26
07 Mayıs 2019 Salı03:5705:3512:5016:4119:5521:27
08 Mayıs 2019 Çarşamba03:5505:3412:5016:4219:5621:28
09 Mayıs 2019 Perşembe03:5305:3312:5016:4219:5721:30
10 Mayıs 2019 Cuma03:5205:3212:5016:4219:5821:31
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:5005:3112:5016:4219:5921:33
12 Mayıs 2019 Pazar03:4905:3012:5016:4320:0021:34

2019 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2019 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz; 

Ankarada sahur saat kaçta yapılacak İşte Ankara sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

RAMAZAN AYINDA NASIL BESLENİLMELİ?

Sağlık Bakanlığınca ramazan için hazırlanan örnek sofrada bilgilendirme yapan diyetisyen Betül Çiçek, "Sahurda tuzlu gıdaları, kızartmaları, ağır hamur işlerini tercih etmemek, iftarda yavaş yavaş yemek ve çok çiğnemek önemli." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ramazan ayında oruç tutanların yeterli ve dengeli beslenmesi için iftar, sahur ve ara öğünde tüketilmesi gereken yiyeceklerin yer aldığı örnek sofra hazırlandı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Betül Çiçek, vatandaşların ramazan ayında beslenme konusunda dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Ramazan ayında oruç tutulan süreye ve vatandaşların beslenme alışkanlıklarına işaret eden Çiçek, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurguladı.

Çiçek, oruç tutacakların imsak vaktine yakın saatlerde sofraya oturması gerektiğini söyleyerek "Sahurda hafif bir kahvaltı olabilir. Bunlar da peynir, yumurta, az yağ ya da yağsız hazırlanmış omlet olabilir. Bunun dışında salata söğüş yer alabilir. Süt, yoğurt, kefir bu menüye eklenebilir. Daha uzun süre tok kalmamız açısından tam tahıllı ekmeği tercih edebiliriz." diye konuştu.

Sahur sofrasında da iftarda olduğu gibi çorba, salata, sebze yemeğinin tercih edilebileceğini belirten Çiçek, "Sahurda özellikle dikkat etmemiz gereken husus, tuzlu şeyleri, kızartmaları ve ağır hamur işlerini tercih etmememiz. Bunlar hem tok tutma süresi kısa oldukları hem de ağırlık oluşturduğu için tercih edilmez." dedi.

Sahurda su tüketimi

Çiçek, havalar ısındıkça vücudun daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu aktararak sahur vaktinde tüketilecek su miktarını şöyle açıkladı:

"Su içebildiğimiz süre içinde mümkün olduğunda sık ve azar azar su içmekte fayda var. Üç beş bardak suyu tek seferde içmek çok büyük bir fayda getirmiyor. Üç bardağı 15 dakika ya da yarım saat arayla azar azar tüketmeliyiz. Ama oruç tutmadığımız süre içinde 12-14 bardak suyu tüketmeye çalışmak gerekiyor."

"İftar sofralarında fizyolojik bir açlıktan çok psikolojik bir açlık oluyor"

İftar saatinde beslenme alışkanlığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, "İftar sofralarında fizyolojik bir açlıktan çok psikolojik bir açlık oluyor. Onun için çok iyi çiğnemek ve yavaş yemek çok önemli." dedi.

Çiçek, orucun genellikle iftar tabağı ile açıldığını, çorba ile devam edildiğini dile getirerek "İftarda ana yemeğe geçmeden önce 10 ya da 15 dakika kadar bir ara verirsek, eğer doyduysak bunu fark etme şansımız olur. Ara ara küçük porsiyonlar halinde tüketmek daha uygun." değerlendirmesini yaptı.

İftar sofrasında tüketilecek yemeklere de değinen Çiçek, şunları söyledi:

"Sağlıklı bir birey için konuşmak gerekirse çorba mideyi rahatlatmak açısından iftar sofrasında yer almalı. Haşlayarak, fırınlayarak veya kızartılmadan, tütsülenmeden yani sindirimini zorlaştırmayacak bir şekilde hazırlanmış bir et yemeği olabilir. Tokluk hissini desteklemesi açısından tam tahıllı makarna ya da pirinç pilavı yerine bulgur pilavı olabilir. Bu tür bir öğün yeterli gelecektir."

Çiçek, güllaç ve pidenin ramazanda sık tüketildiğini anlatarak güllacın sütlü bir tatlı olarak tüketilebileceğini ancak her gün tüketilmesinin ramazandan sonra sağlık ve kilo problemlerine zemin hazırlayacağını söyledi.

Pidenin ise sahur yerine iftarda tüketilmesini öneren Çiçek, "Küçük porsiyonlar çok önemli. Bir de sıklık ayarlayabiliriz. Her iftarı değil ama bazı iftarları pide ile yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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