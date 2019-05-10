Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri
Oruç ibadetini idrak eden ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar, saatlerin ilerlemesi ile sahur vakitleri ve imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinden il il 2019 imsakiye bilgilerini yayınlamıştı. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet'in bilgileri doğrultusunda Ankara sahur saatleri ve imsakiye bilgileri...
2019 Ramazan İmsakiye bilgileri Ankara'da ikamet eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sahur sofrasına oturacak olan Ankaralılar, hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, Ankara'da sahur ne zaman yapılacak? İşte, Ankara ve diğer iller için sahur ve iftar saatleri...
Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
5 10 Mayıs 03:52 19:58 21:31
6 11 Mayıs 03:50 19:59 21:33
7 12 Mayıs 03:49 20:00 21:34
8 13 Mayıs 03:47 20:01 21:36
9 14 Mayıs 03:46 20:02 21:37
10 15 Mayıs 03:44 20:03 21:39
11 16 Mayıs 03:43 20:04 21:40
12 17 Mayıs 03:41 20:05 21:41
2019 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2019 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz;
RAMAZAN AYININ İLK CUMASINDA CAMİLER DOLDU
11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazında Ankara’da Hacı Bayram Camii’ne vatandaşlar akın etti. Başkent’te bir süredir devam eden soğuk havaya rağmen cami içerisine sığmayan vatandaşlar cami avlusunu da doldurdu. Hacı Bayram Camii’nde, cemaat safları sıklaştırdı fakat camiye sığamadı. Bunun üzerine serin ve yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar namazlarını caminin avlusunda kıldı. Camiye gelen her yaştan vatandaş Ramazan ayının ilk cuma gününü eda etmenin mutluluğu içerisinde camiden ayrıldı.
“Rabbim, hepimize birlik beraberlik nasip etsin”
Cuma namazı çıkışında havaların soğuk gidişiyle ilgili konuşan Hacı Bayram Camii cematinden Bilal Akmaz, “Hayırlı olsun, Ramazan gayet iyi gidiyor. Havaların serin gitmesiyle ilgili bir şikayetimiz yok” dedi. Cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşayan Muhammet Özdemir, “Öncelikle tüm İslam aleminin cumasını kutluyor Ramazan ayı mübarek olsun diyorum. Rabbim, hepimize birlik beraberlik nasip etsin, hayırlı geçinmeler, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.
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