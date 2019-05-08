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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 22:53, Son Güncelleme:

Ankara'da sahur saat kaçta? İşte il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

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Ankara'da sahur saat kaçta? İşte il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

Oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının üçüncü gününün geride kalması ile, sahur saatleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar da Diyanet'in yayımladığı 2019 imsakiye bilgilerini internetten sorguluyor. Peki, Ankara'da bu gece sahur saat kaçta yapılacak? Sahura kaç saat kaldı? İşte, Ankara ve diğer iller için sahur saatleri.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 imsakiye vakitlerini, resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açmıştı. İftar sonrası, oruca niyet edecek olan Ankara halkı, Diyanet'in yayımladığı bu bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, Ankara'da sahur ne zaman yapılacak? İşte, 2019 imsakiye bilgileri ve Ankara sahur vakitleri.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, bu gece saat 03:53'de sahur yapacak. Diğer günler için Ankara sahur ve iftar saatlerini tablodan öğrenebilirsiniz. 

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
08 Mayıs 2019 Çarşamba03:5505:3412:5016:4219:5621:28
09 Mayıs 2019 Perşembe03:5305:3312:5016:4219:5721:30
10 Mayıs 2019 Cuma03:5205:3212:5016:4219:5821:31
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:5005:3112:5016:4219:5921:33
12 Mayıs 2019 Pazar03:4905:3012:5016:4320:0021:34
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:4705:2912:5016:4320:0121:36
14 Mayıs 2019 Salı03:4605:2812:5016:4320:0221:37

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.

Ankarada sahur saat kaçta İşte il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTI

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

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