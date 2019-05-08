Ankara'da sahur saat kaçta? İşte il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri
Oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının üçüncü gününün geride kalması ile, sahur saatleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar da Diyanet'in yayımladığı 2019 imsakiye bilgilerini internetten sorguluyor. Peki, Ankara'da bu gece sahur saat kaçta yapılacak? Sahura kaç saat kaldı? İşte, Ankara ve diğer iller için sahur saatleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 imsakiye vakitlerini, resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açmıştı. İftar sonrası, oruca niyet edecek olan Ankara halkı, Diyanet'in yayımladığı bu bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, Ankara'da sahur ne zaman yapılacak? İşte, 2019 imsakiye bilgileri ve Ankara sahur vakitleri.
Ankara'da yaşayan vatandaşlar, bu gece saat 03:53'de sahur yapacak. Diğer günler için Ankara sahur ve iftar saatlerini tablodan öğrenebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:55
|05:34
|12:50
|16:42
|19:56
|21:28
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:53
|05:33
|12:50
|16:42
|19:57
|21:30
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:52
|05:32
|12:50
|16:42
|19:58
|21:31
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:50
|05:31
|12:50
|16:42
|19:59
|21:33
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:49
|05:30
|12:50
|16:43
|20:00
|21:34
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:47
|05:29
|12:50
|16:43
|20:01
|21:36
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:46
|05:28
|12:50
|16:43
|20:02
|21:37
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTI
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
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