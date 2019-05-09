Ankara'da sahur saat kaçta? İl il imsakiye bilgileri ve sahur saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 imsakiye vakitlerini, resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açmıştı. Oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının dördündü gününün geride kalması ile, sahur saatleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar da bu gece sahurun saat kaçta yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, İl il imsakiye bilgileri ve sahur saatleri.
Oruca niyet edecek olan Ankara halkı, Diyanet'in yayımladığı sahur saatlerine ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. Ankaralı vatandaşlar sahur hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? İşte, il il sahur saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi.
Ankara'da yaşayan vatandaşlar bu gece sahuru saat 04:02'de yapacak. Diğer günlerde Ankara için imsakiye bilgileri ise şöyle;
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:51
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:00
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:54
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:58
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:57
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:55
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|22:00
Diğer illerin sahur saatleri ise aşağıdaki linke tıklayarak öğrenilebilecek.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTI
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
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