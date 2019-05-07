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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 22:22, Son Güncelleme:

Ankara'da sahur saat kaçta? Ankara ve diğer iller için sahur vakitleri

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Ankara'da sahur saat kaçta? Ankara ve diğer iller için sahur vakitleri

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Ankara'da yaşayan vatandaşlar, iftar sonrası sahur saatlerini araştırmaya başladı. Ankaralı vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler doğrultusunda sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? İşte, Ankara ve diğer iller için sahur saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri.

2019 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili bilgiler, Ankara halkının gündeminde yer almaya başladı. Sahur sofrasına oturacak olan Ankaralılar, hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? İşte, Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda il il sahur vakitleri...

ANKARA SAHUR SAATLERİ VE 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ankara'da sahur 03:55'te gerçekleşecek. Ankara'da diğer günlere ait sahur bilgileri şu şekilde;

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
07 Mayıs 2019 Salı03:5705:3512:5016:4119:5521:27
08 Mayıs 2019 Çarşamba03:5505:3412:5016:4219:5621:28
09 Mayıs 2019 Perşembe03:5305:3312:5016:4219:5721:30
10 Mayıs 2019 Cuma03:5205:3212:5016:4219:5821:31
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:5005:3112:5016:4219:5921:33
12 Mayıs 2019 Pazar03:4905:3012:5016:4320:0021:34
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:4705:2912:5016:4320:0121:36

Tüm illerin sahur ve iftar vakitleri ile ilgili bilgi almak için resme tıklayın.

Ankarada sahur saat kaçta Ankara ve diğer iller için sahur vakitleri

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan durumlarla ilgili detaylı bir doküman yayımladı. İşte, o detaylar;

Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir. 

Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir.

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir.

Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

 

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