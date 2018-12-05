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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (DHA)
05.12.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Ankara'da 'saç ekim malzemesi' operasyonu

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TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapılan 3 farklı operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ve saç ekim operasyonlarında kullanılan standartlara aykırı 5 bin 915 adet malzeme ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü son dönemde saç ekim operasyonları ile bu operasyonlarda kullanılan malzemelerin ithalat verilerinde bazı tutarsızlıklar tespit etti. Bu tespitin ardından harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri bu malzemelerin yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ortaya çıkardı.

Önce elde edilen veriler İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinde analiz edilerek şüpheli şahıslar ve firmalar belirlendi. Belirlenen isimler Varış Öncesi Yolcu Programına girilerek takibe alındı.

Yapılan takip sonucunda Ankara Esenboğa Gümrük Muhafaza ekipleri üç farklı olayda Türkiye'ye kaçak yollarla getirilmeye çalışılan saç ekiminde kullanılan tıbbi malzeme ele geçirdi.

MÜNİH'TEN GELEN BİR YOLCUNUN BAGAJINDA  214 ADET TIBBİ MALZEME BULUNDU

İlk yakalama Almanya Münih'ten Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen bir yolcunun bagajında gerçekleşti. Şüpheli şahsın bagajında yapılan aramalarda; saç ekim anestezi cihazı, saç ekim kalemi, saç ekim iğnesi, mercek, mikromotor cihazı, gözlük bareti, saç kesim bıçağı ve cımbız olmak üzere toplam 214 adet tıbbi malzeme bulundu.

Ankarada saç ekim malzemesi operasyonu

DİĞER İKİ YAKALAMA İSE ABD VE GÜNEY KORE'DEN

Diğer iki yakalama ise ABD ve Güney Kore'den İstanbul aktarmalı olarak Esenboğa Havalimanı'na gelen iki kişinin bagajının açılmasıyla gerçekleşti. Güney Kore'den gelen şahsın bagajından 4 bin 780, ABD'den gelen şahsın bagajından ise 921 adet saç ekim malzemesi çıktı.

Üç farklı yakalamada toplam 5 bin 915 adet saç ekiminde kullanılan tıbbi malzeme ele geçirilirken, yakalanan malzemelerin toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olarak belirlendi. 

Yapılan ön incelemeler sonucu ele geçirilen, üreticileri belli olmayan saç ekim malzemelerinin standartlara uygun olmadığı ve içeriklerinde insan sağlığına verdikleri zararlardan dolayı yasaklanan bazı kimyasalların bulunduğu tespit edildi.

 

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