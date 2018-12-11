Ankara’da psikodrama buluşması
ANKARA Psikodrama Derneği ile Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği, Ankara Psikodrama Haftası’nda (APH) “Yansımalar” temasıyla 16 Aralık tarihine kadar sürecek bir dizi etkinlik düzenliyor.
Ankara’daki çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ile sivil toplum örgütlerinin de katkı vereceği hafta kapsamında, 15-16 Aralık günleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) sempozyum yapılacak. DTCF’deki sempozyumda psikodramaya ve onunla ilişkili bazı alanlara dair paneller, konferanslar ve çeşitli psikodrama/sosyodrama grup uygulamaları yer alacak. Ankara Psikodrama Derneği Başkanı Tülin Kuşgözoğlu ve Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği Başkanı Bircan Kırlangıç Şimşek, haftayla ilgili şunları söyledi:
“Biz, psikodrama eğitimi veren büyük bir şemsiyeyiz. Psikoterapi eğitimiyle sınırlamaktan çok bunu halkla buluşturan, daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayan bir nitelik kazandırmaya çalışıyoruz. Psikodramanın ortaya çıkması da mülteci kamplarındaki gözlemlere dayanıyor. Amacımız toplumun farklı kesimlerini tanıştırmak, tanıştırma sırasında da olabildiğince farkındalık kazandırmak” dedi.
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