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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
04.08.2018 - 07:27, Son Güncelleme:

Ankara’da pompalı tüfekli saldırganlar dehşet saçtı

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Ankara’da pompalı tüfekli saldırganlar dehşet saçtı

Ankara’da iki kişinin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda kasığından vurulan bir kişi ağır yaralandı, çevrede bulunan 2 kişi ise etrafa saçılan saçmalar nedeniyle yaralandı. Polis kaçan zanlıları arıyor.

Çankaya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz plakası belirlenemeyen bir motosikletle gezen iki kişi, Kavaklıdere Mahallesi Bestekar Caddesi üzerinde bulunan Kerem Y.’ye pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi. Etrafa ateş açarak dehşet saçan saldırganlar, daha sonra aynı araçla Tunalı Hilmi Caddesi istikametinde kaçtı. Kasık bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yerde kalan Kerem Y. ağır yaralanırken, çevreye saçılan saçmalar nedeniyle Yılmaz A. ve Rüştü Ö. de bacağından yaralandı.

Silah sesleriyle neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahsıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi.

3 yaralı daha sonra tedavi edilmek üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne sevk edildi. Saldırganların hedefi olan Kerem Y.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ankara’da pompalı tüfekli saldırganlar dehşet saçtı
Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Kaçan zanlıların eşkal bilgilerini alan polis, şahısların yakalanması için alarm durumuna geçti. Daha sonra noktaya sevk edilen Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler, etraftaki deliller üzerinde çalışma yaptı.

Ankara’da pompalı tüfekli saldırganlar dehşet saçtı

“Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti”

Motosikletle gelen iki kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini gördüğünü söyleyen Serkan Kaynak, “Arkada oturan kişi elindeki pompalı tüfekle arkadaşın cinsel organına ateş etti. Etrafa saçılan saçmalar nedeniyle de yaşlı bir adam ayağından vuruldu. Daha sonra olay yerinden uzaklaştılar” diye konuştu.

Polis ekiplerinin olay hakkında tahkikatı sürüyor.

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