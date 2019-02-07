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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ
07.02.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Ankara’da polis giden arabanın içine atladı boğuştu, çatıştı ve yakaladı…

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Ankara’da polis giden arabanın içine atladı boğuştu, çatıştı ve yakaladı…

Ankara Sincan'da güvenlik güçlerince iki grup arasındaki silahlı kavgaya müdahale sırasında durdurulduktan sonra aniden hareket eden otomobile son anda giren polis, 300 metre boyunca zanlılarla boğuştu. Seyir halindeki otomobilin sürücü koltuğundan atlayarak kaçan şüpheli, aracı durdurarak peşine düşen polis memuruna ateş edince çatışma yaşandı. Kovalamaca sırasında polisin bacağından vurduğu şüpheli yaralı olarak yakalandı, araçtaki diğer zanlının boş araziye bıraktığı otomobilde 17 fişek bulundu.

Sincan'da iki grup arasındaki silahlı kavgaya müdahale eden polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Aniden hareket eden araca açık olan kapıdan son anda giren polisle zanlılar arasında boğuşma yaşandı. Hareket halindeki otomobilden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün gece aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, polis, ihbar üzerine 06 BCD 853 ve 06 EH 971 plakalı otomobillerle Pınarbaşı Mahallesi'ne gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale etti.

Polis ekiplerini gören şüpheliler, araçlarına binerek kaçmaya başladı.

Ekipler, ilk olarak 06 EH 971 plakalı otomobili durdurarak içinde bulunan biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelileri karakola götürmek için yola çıkan ekipler, kavgaya karışanların bulunduğu diğer otomobilin, Pınarbaşı Mahallesi 93. Cadde üzerinde seyir halinde olduğunu belirledi.

KAÇAN ARACIN İÇERİSİNE ATLADI

Önünü keserek diğer aracı durduran ekipte bulunan polis memuru Harun Şimşek, şüphelileri araçtan indirmek için otomobilin kapısını açtı. Aracın sürücü koltuğundaki zanlı Kalender M, aniden gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada polis memuru, otomobilin açık kapısından içeri atladı.

Polis memuru Harun Şimşek, yaklaşık 300 metre boyunca otomobilde bulunan silahlı zanlılarla boğuştu.

ŞÜPHELİLERİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Şüpheli Kalender M, hareket halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Harun Şimşek de aracı durdurarak zanlının peşine düştü.

Kalender M, bir süre devam eden kovalamacanın ardından polise ateş etmeye başladı. Bunun üzerine silahını kullanan polis, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Silahıyla birlikte yakalanan zanlı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan diğer zanlı Murat G. ise otomobili boş bir arazide bırakıp kaçmaya çalıştı. Murat G, bir süre sonra yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay yerinde bir tabanca ve 5 boş kovan bulan güvenlik güçleri, zanlının boş araziye bıraktığı araçta 17 fişek ele geçirdi.

Şüphelilerin, birçok suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Olayın ardından zanlıların yakalanmasını sağlayan polis memuru Şimşek, polis telsizinden amirleri tarafından tebrik edildi.

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