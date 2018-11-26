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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
26.11.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Ankara'da PKK operasyonu! Gözaltılar var...

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Ankara'da PKK operasyonu! Gözaltılar var...

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet ve etkinliklere katılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında HDP'li yöneticiler ve parti üyeleri ile bazı sendika üyelerinin de olduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda, Ankara'da düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında; Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBEL-SEN) Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, TÜMBEL-SEN MYK üyesi Adem Kaya, TÜMBEL-SEN Temsilcisi Yusuf Güler, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Gönül Erden, SES emekli üyesi Ramazan Taş, HDP Kars eski Milletvekili Mülkiye Birtane, HDP il eski yöneticileri Bahadır Demircan, Emrah Öner, Haydar Üstündağ, HDP Çankaya İlçe Yöneticisi Davut Çalışır, HDP Yenimahalle İlçe eski Eş Başkanı Zeki Işıl, HDP Yenimahalle İlçe eski Eş Başkanı Mahabat Akın, HDP Çankaya İlçe eski Yöneticisi Lezgin Kutup, HDP Çankaya İlçe eski Yöneticisi Aydın Keleş, HDP İl Yönetim Kurulu eski üyesi Tansunur Şengül ve HDP'li İbrahim Onat hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Savcılıkça şüphelilerden 14'ünün yakalanıp, gözaltına alındığı, 2 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

 

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