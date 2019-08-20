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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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AA
20.08.2019 - 12:18, Son GÃ¼ncelleme:

Ankaraâ€™da peÅŸ peÅŸe operasyonlar! Çok sayÄ±da gözaltÄ± kararÄ± varâ€¦

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Ankaraâ€™da peÅŸ peÅŸe operasyonlar! Çok sayÄ±da gözaltÄ± kararÄ± varâ€¦

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n Ã¼niversite yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 21 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ã–te yandan FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen eski Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 19 ÅŸÃ¼pheliden 15'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±Â Â Â Â Â

AyrÄ±ntÄ±lar birazdan...

ESKÄ° HAVA KUVVETLERÄ° PERSONELÄ°NE FETÃ– OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 19 zanlÄ±dan 15'i yakalandÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¶rgÃ¼tsel amaÃ§lÄ± operasyonel hat kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen eski Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 19 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â Â Â Â 

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ä°stanbul, Ä°zmir, Samsun, Erzurum, DiyarbakÄ±r, BalÄ±kesir ve Ã‡anakkale'de eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.Â Â Â Â Â 

Operasyonlarda 15 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 4 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

BalÄ±kesir merkezli 11 ilde FETÃ– operasyonu : 8i muvazzaf 11 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
BalÄ±kesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu : 8'i muvazzaf 11 gözaltÄ± kararÄ±
Ä°zmirde FETÃ– operasyonu: 18 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltÄ±
Kocaeli merkezli FETÃ– operasyonu: 14 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 14 asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ±
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