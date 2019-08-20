Ankaraâ€™da peÅŸ peÅŸe operasyonlar! Çok sayÄ±da gözaltÄ± kararÄ± varâ€¦
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n Ã¼niversite yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 21 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ã–te yandan FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen eski Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 19 ÅŸÃ¼pheliden 15'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±Â Â Â Â Â
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ESKÄ° HAVA KUVVETLERÄ° PERSONELÄ°NE FETÃ– OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 19 zanlÄ±dan 15'i yakalandÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¶rgÃ¼tsel amaÃ§lÄ± operasyonel hat kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen eski Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 19 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â Â Â Â
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ä°stanbul, Ä°zmir, Samsun, Erzurum, DiyarbakÄ±r, BalÄ±kesir ve Ã‡anakkale'de eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.Â Â Â Â Â
Operasyonlarda 15 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 4 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.
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