Ankara'da panik! Okul önünde silah sesleri

Mamak Suzan-Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere karneleri verildiği sırada elinde silah olan bir kişi, beraberindeki arkadaşlarıyla okul önünde havaya ateş etmeye başladı.

Bu sırada okul bahçesindeki öğrencilerle bu kişiler arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Araya girenlerin ayırdığı kavga sonrası şüpheliler, okul önünden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada aldığı darbe sonucu başından yaralanan 12. sınıf öğrencisi A.Y. hastaneye kaldırıldı.

DOKUZ BOŞ KOVAN BULUNDU

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kurusıkı tabancaya ait 9 boş kovan buldu. Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere bazı kişiler de Emniyet'e götürüldü. Havaya ateş ederek kavgaya karışan ve daha sonra kaçan şüpheliler A.B.K, R.D, İ.K. ve R.B. polisin çalışması sonucu yakalandı. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca da ele geçirildi.