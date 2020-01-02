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İHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

Ankara'da otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı

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Ankara'da otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaza yapan otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vural Baylan Bulvarı Korkmaz Caddesi kavşağında Ö.B. idaresindeki 06 ZKN 55 plakalı araç ile A.H.S. idaresindeki 06 BOM 402 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 BOM 402 plakalı araç, yolun sağında bulunan otobüs durağına çarptı. Kazada durakta otobüs bekleyen Ahmet Ç. (28) ve Burak A. (24) yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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