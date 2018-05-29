Ankara'da operasyon... @mvcemilcicek yakalandı!

Emniyet birimlerince bir şüphelinin devlet büyükleri adına sahte sosyal paylaşım hesapları oluşturarak Twitter üzerinden algı amaçlı propaganda yaptığı belirlendi.



Eski TBMM Başkanı Çiçek adına 21 Mayıs'ta "mvcemilcicek" kullanıcı adıyla hesap oluşturularak FETÖ propagandası içeren ve İYİ Parti'yi destekleyen mesajlar paylaştığı tespit edilen söz konusu hesap yöneticisinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.



Çalışmalar sonucu hesabı Polatlı ilçesinde yaşayan Hamza K'nin yönettiği belirlendi. Şüphelinin ayrıca İYİ Parti çizgisinde yayın yapan bir internet sitesinin de imtiyaz sahibi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.



