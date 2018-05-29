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    Ankara'da operasyon... @mvcemilcicek yakalandı!

    AA
    29.05.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek adına sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açtığı hesaptan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası içeren manipülatif paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı! Cemil Çiçek, geçtiğimiz hafta açıklama yaparak BTK'yı aramış ve 'Benim Twitter hesabım yok' açıklamasını yapmıştı...

    Emniyet birimlerince bir şüphelinin devlet büyükleri adına sahte sosyal paylaşım hesapları oluşturarak Twitter üzerinden algı amaçlı propaganda yaptığı belirlendi.

    Eski TBMM Başkanı Çiçek adına 21 Mayıs'ta "mvcemilcicek" kullanıcı adıyla hesap oluşturularak FETÖ propagandası içeren ve İYİ Parti'yi destekleyen mesajlar paylaştığı tespit edilen söz konusu hesap yöneticisinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

    Çalışmalar sonucu hesabı Polatlı ilçesinde yaşayan Hamza K'nin yönettiği belirlendi. Şüphelinin ayrıca İYİ Parti çizgisinde yayın yapan bir internet sitesinin de imtiyaz sahibi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

    Cemil Çiçekten sahte hesap isyanıCemil Çiçek'ten 'sahte hesap' isyanı

    Etiketler: Gözaltı , gündem
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