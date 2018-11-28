Ankara'da bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı 3 aktif 15 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanı 1 i aktif 4 kişi ile yapılan araştırmalar sonunda gerçek bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen çeşitli kurumlarda çalışan 8 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde 28/11/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, 11 şüpheli gözaltına alınmış olup; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam etmektedir.
İSTANBUL’DA FETÖ OPERASYONU: 33 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle