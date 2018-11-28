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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
28.11.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Ankara'da bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Ankara'da bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı 3 aktif 15 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanı 1 i aktif 4 kişi ile yapılan araştırmalar sonunda gerçek bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen çeşitli kurumlarda çalışan 8 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde 28/11/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, 11 şüpheli gözaltına alınmış olup; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam etmektedir.


İSTANBUL’DA FETÖ OPERASYONU: 33 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 33 asker hakkında gözaltı kararı verildiFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 7 televizyon kanalının Digitürk platformundan çıkarılmasının ardından üyeliklerini FETÖ liderinin talimatı doğrultusunda iptal ettirdikleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 asker hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ / PDY) basın yapılanmasında bulunan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV isimli 7 televizyon kanalının Digiturk platformundan çıkarılması nedeniyle FETÖ liderinin talimatıyla dilekçe vererek Digiturk'ten ayrılan asker şahıslar hakkında inceleme yapıldı. Söz konusu askerlerin ayrılış nedenlerini bildirdikleri dilekçe ve ses kayıtlarının Digitürk'ten istendiği, incelemede şüpheli şahısların "Hocaefendinin sohbetleri var. Başka bir şeyi yok. Allah başımızdan eksik etmesin. Mahkeme kararı olmaksızın kanalları kapatıyorsunuz. Kanalları kapatmak Anayasaya aykırı" gibi gerekçeler sundukları tespit edildi. FETÖ liderinin talimatları doğrultusunda Digitürk'ten ayrıldıkları ortaya çıkan şüphelilerin, aynı zamanda FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak "öğretmen" olarak tabir edilen yönetici düzeyindeki şahıslarla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, lokanta gibi sair işletmelerde kurulu bulunan sabit hatlar aracılığıyla görüştüklerinin tespit edildiği de belirtildi. Sorumlu şahıs tarafından tek yönlü arama yapıldığı, arama sürelerinin kısa olarak gerçekleştiği ve İstanbul ve ülke genelinde kullanılan sabit hatlardan TSK bünyesinde muvazzaf olarak çalışan ihraç ve emekli olmuş 33 şüpheli tespit edildi. Tespiti yapılan şüphelilerden 4'ünün emekli albay, birinin emekli yarbay, 2'sinin binbaşı, birinin muvazzaf yüzbaşı, 20'sinin astsubay, 5'inin uzman çavuş olduğu belirlendi. Bunun üzerine bugün sabah İstanbul merkezli 19 farklı ilde toplamda 14 muvazzaf, 3 ihraç, 16 emekli şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Yakalama işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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