Ankara’da önemli gelişme! Hepsine tek tek takılmaya başlandı…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara’da önemli gelişme! Hepsine tek tek takılmaya başlandı…
GeriGündem Ankara’da önemli gelişme! Hepsine tek tek takılmaya başlandı…
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
ANKARA (İHA)
20.07.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Ankara’da önemli gelişme! Hepsine tek tek takılmaya başlandı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentin dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştirilmesine başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ailelerden gelen yoğun talep üzerine verdiği talimatla Başkent genelinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu 20 parka güvenlik kamerası sistemi kurulması için çalışmalar hızlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri proje kapsamında ilk güvenlik kamerasını Keçiören Muhammed Ali Esertepe Rekreasyon Alanı’nda devreye soktu.

24 SAAT GÖZETİM

Sistemin çalışmasına yönelik ayrıntılı bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, 20 parkla başlanan projeyi Başkent’teki diğer parklara da yaygınlaştırmayı düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu projenin yaygınlaştırılması için çalışma başlatılması talimatını verdi. Biz de ilk etapta çocuklarımızın yoğun olarak oyun oynadığı 20 prestij parkı belirledik. İlk uygulamayı da Muhammed Ali Esertepe Parkı’ndan başlattık. İki ay içinde de 20 parkın tamamında kamera sistemini kurmayı hedefliyoruz.”

Ankara’da önemli gelişme Hepsine tek tek takılmaya başlandı…

EMNİYET İLE İŞBİRLİĞİ

Çocukların ve ailelerin gönül rahatlığı içinde parklarda vakit geçirmeleri için hayata geçirilen projenin Emniyet birimleriyle de işbirliği yapılarak devam ettirileceğini belirten Kurtoğlu, şöyle konuştu:

“Parklarımız, ‘Kamera - Güvenlik İzleme Merkezi’ birimimizde güvenlik personelimiz tarafından 24 saat boyunca takip edilecek. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde devriye görevinde bulunan birimlere bu durum anında bildirilecek. Emniyet birimleri de olaydan haberdar edilecek. IP kamera sistemi sayesinde ayrıca Emniyet birimleri de parkları takip edilebilecek. Bunun dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfasından da (‘ankara.bel.tr’) aileler, evindeki ya da işyerindeki bilgisayardan hatta cep telefonundan parkta oynayan çocuğunu canlı olarak izleyebilecek."

Proje kapsamında güvenlik kamera sistemine önümüzdeki süreçte teknik çalışmaları devam eden “panik buton"ları da entegre edilecek.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'u ayağa kaldıran olayda istenen ceza belli oldu

İngiltere’nin Akın İpek kararına hükümetten ilk tepki

Eve giren sapık, yaşlı kadına saldırdı!

Ankara’da önemli gelişme! Hepsine tek tek takılmaya başlandı…