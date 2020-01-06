Ankara'da okullar tatil mi?

Eskişehir ve Kütahya'da okulların tatil olmasının ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlar kar yağışının başlaması ile birlikte Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. Peki kentte değişen hava şartlarının ardından son durum nedir?

Ankara'da şuana kadar okullar tatil olması ile ilgili yapılmış bir duyuru söz konusu değil. Eğitime kar nedeniyle ara verilmesi halinde detaylar haberimizde olacak..

06 Ocak 2020 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 7, 07 Ocak 2020 Salı günü hafif yağmurlu, sıcaklık 6, 08 Ocak 2020 Çarşamba günü çok bulutlu, sıcaklık 2, 09 Ocak 2020 Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık 3, 10 Ocak 2020 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 4 derece olacak.

ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Ankara'da 6 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağacağını açıkladı. Beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı.

Ankara güne soğuk ve karlı havayla uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hızlandı.

Ankara'da kar tatili olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bir açıklama yapılmadı.

Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren sona ermesi bekleniyor.