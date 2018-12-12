Ankara’da okullar tatil mi? Valilik uyardı
Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı akıllara “okullar tatil mi?” sorusunu getirdi. Ankara Valiliği sosyal medyada dolaşan Valilik sitesindeki tatil duyurusu görseli ile Ankara Valisi Vasip Şahin’in Twitter hesabından açıklanmış gibi paylaşılan tatil açıklamasının gerçek olmadığını duyurdu.
Valilik yetkilileri, meteorolojik verilere göre yarın için okulların tatil edilmesini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.
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