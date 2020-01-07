Ankara'da okullar bugün tatil mi? Vali Twitter'dan açıkladı

Başkent Ankara'da dün sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesini kısaltan yoğun kar yağışı, trafik akışını yavaşlattı. Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı akıllara, okulların faaliyet durumunu getirdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar..

OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? ANKARA VALİSİ AÇIKLADI

Ankara Valisi Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir." ifadelerini kullandı.

Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 6 Ocak 2020

BELEDİYE KARLA MÜCADELE EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri, yoğun kar yağışıyla mücadele çalışmaları başlattı.

Büyükşehir Belediyesinin 770 personel ve 277 araçla kent genelinde kar ve buzlanmaya karşı faaliyette bulunduğu, Yenimahalle Belediyesinin 50 noktada 150 kişilik ekiple ve 44 araçla, Çankaya Belediyesinin 620 personel ve 51 araçla, Keçiören Belediyesinin 150 personel ve 53 araçla, Etimesgut Belediyesinin 600 personel ve 180 araçla, Altındağ Belediyesinin 500 personel ve 30 araçla karla mücadele çalışması yürüttüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ALO 153 Mavi Masa'ya yapılan tüm ihbarlar üzerine de hızla yönlendirildiği kaydedildi.