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    Ankara'da Muharrem İnce afişleri asılıyor...

    Gamze KOLCU/ANKARA
    04.05.2018 - 08:50 | Son Güncelleme:

    Bu sabaha Ankara'da Muharrem İnce afişlerinin asıldığı görüldü.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • CHPnin adayını açıklayacağı salondan fotoğraflar
    • CHPnin adayını açıklayacağı salondan fotoğraflar
    • CHPnin adayını açıklayacağı salondan fotoğraflar
    • CHPnin adayını açıklayacağı salondan fotoğraflar

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını saat 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenecek şölen ile açıklayacak. Bu tören öncesinde ise başkentin bulvarlarına CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin fotoğrafları asılıyor.

    Ankarada Muharrem İnce afişleri asılıyor...Sabahın erken saatlerinden itibaren İnce’nin cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu fotoğrafları billboardlara asılmaya başlandı. CHP, “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganı ile cumhurbaşkanlığı yarışına katıldı.  

    MUHARREM İNCE'DEN TWITTER MESAJI

    CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak isminin açıklanması beklenen Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter'da "Biz hazırız" diyerek eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Muharrem İnce'nin yanında eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce yer aldı.

    Ankarada Muharrem İnce afişleri asılıyor...

    Ankarada Muharrem İnce afişleri asılıyor...

    Ankarada Muharrem İnce afişleri asılıyor...

     

     

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    Etiketler: Ankara , afiş , gündem
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