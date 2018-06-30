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    Ankara'da metro inşaatı için 20 gün boyunca bu yollar kapalı

    İHA
    30.06.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) - Kızılay arasındaki metro hattı çalışmaları nedeniyle 1-20 Temmuz tarihleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

    AKM-Kızılay Metro güzergahında bulunan ASKİ hattının deplase çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir Caddesi’ni Hipodrom Caddesi’ne bağlayan yan varyantlar, 1 Temmuz Pazar gecesi saat 22.00 ile 20 Temmuz Cuma gece 00.00 saatleri arasında araç trafiğine geçici olarak kapatılacak.

    Kazı derinliğinin fazla olması ve iş güvenliği nedeniyle cadde ve yollar iki aşamalı olarak araç trafiğine kapatılacak. Başkentlilerin, mağdur olmaması için alternatif yollarla ulaşım sağlanacak.

    Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

    Kapatılacak yollara ilişkin alternatif yol güzergahları ise şöyle olacak:

    1. Aşamada; Hipodrom Caddesi’nin Yenimahalle gidiş yönünde yan varyant (eski benzinlik önü) 1 Temmuz 2018 Pazar gecesi saat 22.00 ile 20 Temmuz Pazar gece 24.00 saatleri arasında kapatılacak. Kazım Karabekir Caddesi’nden gelip Yenimahalle istikametine giden araç sürücüleri, Celal Bayar Bulvarı kesişiminde bulunan katlı kavşakta yoncaları kullanarak Gazi Mahallesi yönünde ilerleyip, Mevlana Bulvarı kesişimindeki sinyalize kavşaktan (Etiler Orduevi) Mevlana Bulvarı’na çıkarak devam edecek.

    2. Aşamada; Kazım Karabekir Caddesi’ni Hipodrom Caddesi’ne bağlayan yan varyant, 10 Temmuz Salı gecesi saat 22.00 ile 20 Temmuz Cuma günü gece 24.00 saatleri arasında kapatılacak. Sıhhiye istikametinden gelip Yenimahalle’ye gitmek isteyen araç sürücüleri ise Celal Bayar Bulvarı’ndan Gazi Mahallesi yönünde ilerleyip Mevlana Bulvarı kesişimindeki sinyalize kavşaktan (Etiler Orduevi) Mevlana Bulvarı’na çıkarak devam edecek.
    Anadolu Meydanı istikametinden gelip Yenimahalle’ye gitmek isteyen araç sürücüleri, Kazım Karabekir Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı kesişiminde bulunan katlı kavşakta yoncayı kullanarak Gazi Mahallesi yönünde ilerleyip Mevlana Bulvarı kesişiminde sinyalize kavşaktan (Etiler Orduevi) Mevlana Bulvarı kesişimindeki sinyalize kavşaktan (Etiler Orduevi) Mevlana Bulvarı’na çıkarak devam edecek.

    Kazım Karabekir Caddesi’nden gelip Sıhhiye istikametine giden araç sürücüleri, Celal Bayar Bulvarı kesişiminde bulunan katlı kavşakta yoncaları kullanarak, Celal Bayar Bulvarı’nın veya Hipodrom Caddesi’nin Sıhhiye yönündeki güzergahta ilerleyebilecek.

    Etiketler: Ankara , metro inşaatı , kapalı yollar , yol durumu , son dakika , haberler
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