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    Ankara'da 'mahrem imam' operasyonu.... Gözaltılar var

    AA
    01.06.2018 - 06:50 | Son Güncelleme:

    Ankara'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, "mahrem imamların" da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının saklandığı ve "gaybubet evi" olarak bilinen yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 zanlıdan 30'u yakalandı.

    SAHTE KİMLİKLER VE PET ŞİŞELERDE 'OKUNMUŞ SU' ELE GEÇİRİLDİ

    Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.

    Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imamlar" ile "talebe ve bölge sorumlularının" da bulunduğu öğrenildi.

    Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

    Ankarada mahrem imam operasyonu.... Gözaltılar var

    Ankarada mahrem imam operasyonu.... Gözaltılar var

    Etiketler: mahrem imam , gündem
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