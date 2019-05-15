Ankara'da lüks araç kundaklandı... Sahurdan sonra balkona çıktığında şoke oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da lüks araç kundaklandı... Sahurdan sonra balkona çıktığında şoke oldu
GeriGündem Ankara'da lüks araç kundaklandı... Sahurdan sonra balkona çıktığında şoke oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
15.05.2019 - 06:45, Son Güncelleme:

Ankara'da lüks araç kundaklandı... Sahurdan sonra balkona çıktığında şoke oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ankara'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen otomobilde hasar meydana geldi.

Keçiören ilçesi Ovacık mahallesi 605. Sokak'ta park halinde bulunan 06 HMK 64 plakalı otomobilin sahibi Hasan Uyanık, sahurunu yaptıktan sonra evinin balkonuna çıktığında aracının yandığını gördü.

Uyanık ve ailesi ellerinde su bidonlarıyla dışarı çıkıp yangına müdahalede bulundu. Durumu farkeden mahalle sakinleri de dışarıya çıkıp yangının söndürülmesine yardımcı olmaya çalıştı ve otomobildeki yangın söndürüldü.

Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürülen araçta soğutma çalışması yaptı.

Çevredeki bazı vatandaşlar da 3 kişinin ellerinde benzin bidonuyla farklı yerlere kaçtığını gördüklerini iddia etti.  Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, ön tarafında hasar oluşan otomobilde detaylı inceleme yaptı. Ekipler, aracı kundakladığı ileri sürülen üç şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı

"Etek videosu" cinayeti! 5 gün sonra cesedi bulundu

ATV ile 40 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 1 ölü, 1 yaralı

İlkokul öğretmeninden öğrencilerini yasa boğan haber