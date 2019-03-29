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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
29.03.2019 - 05:55, Son Güncelleme:

Ankara'da kundaklama şüphesi... Bekçi köpeğini alevler arasından çıkardılar

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Ankara'da kundaklama şüphesi... Bekçi köpeğini alevler arasından çıkardılar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi. Binanın bahçesinde mahsur kalan köpeği kucaklayan vatandaşlar köpeği yanmaktan son anda kurtardı.

Bentderesi Caddesi Çay Sokak'ta Gökhan Or'un kiraladığı iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  Evden yoğun dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Gecekonduda kimsenin yaşamadığı ancak hurda, atık kağıt ile plastik malzemelerin depolandığı öğrenildi.

BEKÇİ KÖPEĞİNİ ALEVLER ARASINDAN ÇIKARDILAR

Bu arada yangın sırasında içeride bir bekçi köpeğinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak alevlerin arasından içeri girdi.  Binanın bahçesinde mahsur kalan köpeği kucaklayan vatandaşlar köpeği yanmaktan son anda kurtardı.

Görgü tanıkları yangından önce gecekondunun kapısının açık olduğunu iddia ederken kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

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