Ankara'da kritik görüşme sona erdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin dünkü grup toplantısında "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur" ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'te dün gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile bir araya geleceklerini açıklamıştı.

İşte bugünkü kritik görüşmede yaşananlar...

Saat 14.22: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesin'de basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın bugün Beştepe'de MHP lideri Bahçeli'yi kabulüne ilişkin saat 15.30'da basın açıklaması yapacağını belirtti.

Saat 14 20: MHP lideri Bahçeli Başkanlık Divanı'nı topladı.

Saat 14.02: Görüşme sona erdi. Açıklama bekleniyor.

SAAT 13.46: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kritik görüşmesinden ilk fotoğraf geldi.

SAAT 13.34: MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Erken seçim görüşmesi başladı.

SAAT 13.18: Devlet Bahçeli kritik görüşme öncesi MHP Genel Merkezi'nden Beştepe'ye hareket etti.

SAAT 10.30: AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmanın MHP'nin bir teklifi olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Ünal, 'Ortada bir danışıklı dövüş yok. Bahçeli, 26 Ağustos derken Genel Başkanımız 2019 vurgusu yaptı. Her iki lider görüşmelerini yaptıktan sonra partilerinin yetkili organlarında bunu değerlendireceklerdir' dedi.

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