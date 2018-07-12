Ankara'da korkutan trafo patlaması

İncirli Mahallesi Yunus Emre Caddesi Yalı Yürüyüş Yolu Parkı içinde bulunan elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı.

PANİĞE NEDEN OLDU



Patlama, parkta yürüyüş yapan vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve teknik ekipler sevk edildi. Yanan trafo, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.





Trafo patlaması nedeniyle, İncirli, Etlik, Aşağı Eğlence Mahallelerinde elektrik kesintileri oluştu. Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, elektriği bulunmayan diğer mahallelere de en kısa sürede yeniden elektrik verileceği belirtildi.