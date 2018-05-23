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    Ankara'da korkunç olay: Cinnet getiren anne iki çocuğunu öldürdü

    DHA
    23.05.2018 - 01:33 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren anne Lütfiye Alver, 8 yaşındaki kızını bıçaklayarak, 5 yaşındaki kızını ise boğarak öldürdü.

    Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

    444’üncü sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1’inci katında oturan ev hanımı Lütfiye A., eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne, kızları 8 yaşındaki Kübra’yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren’i ise boğarak öldürdü.

    POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

    Lütfiye A. daha sonra polisi arayarak, ’Çocuklarımı öldürdüm, teslim olmak istiyorum’ dedi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Çocuklarının cesetlerinin başında bekleyen Lütfiye A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

    Ankarada korkunç olay: Cinnet getiren anne iki çocuğunu öldürdü

    BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya A., olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Zekeriya A. eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Zekeriya A., güçlükle sakinleştirildi.

    Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: ankara , gündem
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