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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ANKARA (İHA)
23.10.2018 - 07:14, Son Güncelleme:

Ankara’da korkunç kaza! Feci şekilde can verdiler…

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Ankara’da korkunç kaza! Feci şekilde can verdiler…

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin alt geçidin ayağında bulunan levhanın direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada alınan bilgilere göre 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinden Öveçler istikametinde seyreden 34 ABE 336 plakalı otomobil, Öveçler Alt Geçidi önünde sürücü M.C.T.’nin (27) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasının direğine çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilin motoru metrelerce ileri fırlarken, sürücü ile birlikte araçta bulunan Ö.C.K. (25) ve Ş.B.E. (28) bulundukları yerde sıkıştı.

Feci kazayı gören vatandaşlar hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan itfaiye erleri, şahısları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan M.C.T. ile Ö.C.K.’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle, bulvardan Cevizlidere istikametine dönüş varyantı araç trafiğine kapandı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem alan polis ekipleri, yolda işaretlemeler yaptı. Demir yığınına dönen otomobil, daha sonra çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kaza hakkında incelemeler sürüyor.

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