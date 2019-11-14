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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 18:30, Son Güncelleme:/

Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kamyonetle inşaat malzemesi taşıyan traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken traktör ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Ankara Kuzey Çevreyolu Havaalanı istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre havaalanı istikametinde seyreden 06 FZ 3829 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden Celalettin Aydemir, emniyet şeridinde seyreden Ömer İmat (20) kontrolündeki inşaat malzemesi taşıyan 19 FH 972 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörde bulunan malzeme dolu römork savrularak kamyonetin sağ kısmına saplandı. Kamyonet içerisinde yolcu koltuğunda oturan Bayram Karaocak (31), savrulan römorkun çarpmasıyla kamyonette sıkışarak ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankarada korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, römork ve kamyonet arasına sıkışan Karaocak'ı uzun uğraşlar sonucunda kamyonetten çıkardı. Ağır yaralı olarak kamyonetten çıkarılan Bayram Karaocak, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Ömer İmat ve kamyonetin şoförü Celalettin Aydemir ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt SSK Hastanesine kaldırılırken Ömer İmat, gözyaşlarına boğuldu.

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