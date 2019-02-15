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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA - Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
15.02.2019 - 05:40, Son Güncelleme:

Ankara'da korkunç cinayet! Genç kız babasını öldürdü

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Ankara'da korkunç cinayet! Genç kız babasını öldürdü

Ankara’nın Keçiören İlçesinde, 16 yaşındaki Berfin Ö. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Ankara’nın Keçiören İlçesindeki Atapark Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Dilek C. ile birlikte yaşayan İlhami Ö., evde bulundukları sırada kızı Berfin Ö. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, Tartışmanın ardından Berfin Ö., eline geçirdiği bıçakla babasını boğazından yaraladı. 

İlhami Ö.'nün birlikte yaşadığı Dilek C. gürültüler üzerine odaya girdiğinde İlhami Ö'yü kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Dilek C.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlhami Ö.’nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise Berfin Ö.’yü suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İlhami Ö.’nün ölüm haberini alarak olay yerine gelen çok sayıda yakınının sinir krizi ve baygınlık geçirdiği görüldü. 

Berfin Ö'nün bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, İlhami Ö'nün de semt pazarlarında ekmek arası köfte satarak geçimini sağladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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