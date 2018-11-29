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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
29.11.2018 - 07:05, Son Güncelleme:

Ankara'da dehşet dakikaları... Dövdü, tehdit etti, vurdu, rehin aldı!

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Ankara'da dehşet dakikaları... Dövdü, tehdit etti, vurdu, rehin aldı!

Ankara'da birlikte yaşadığı kadını evinin önünde silahla ateş ederek vuran kişi intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan kadını rehin alan zanlı olay yerine gelen polis ekiplerini yaklaştırmamak için çevreye rastgele ateş etti. Bir süre sonra polisin ikna çabası ile yaralı kadını polis ekiplerine veren zanlı teslim olmamak için direnirken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırdığı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel harekat timlerinin "teslim ol" çağrılarına direnen zanlı olay yerine çağrılan ailesinin ikna çabasıyla teslim oldu.

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  • Başkentte korkunç olay
  • Başkentte korkunç olay
  • Başkentte korkunç olay
  • Başkentte korkunç olay
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Mamak'a bağlı Üreğil Mahallesi'ndeki Manolya Konutları'nda oturan Emine Çakır (39) ile bir süredir birlikte yaşayan Habib K. (50) kadın ile birlikte evinin önüne geldi. Habib K, binanın otoparkında araç içinde tartıştığı Çakır'ı bir süre sonra darbetmeye başladı. Bir süre sonra araçtan inen Çakır ile birlikte binanın önüne gelen Habib K, üzerinde taşıdığı silahı çekerek tehditler savurdu.

"SENİ KİMSELERE YAR ETMEM" DİYEREK ATEŞ ETTİ

Daha sonra Çakır'a "Seni kimselere yar etmem" diyerek bir kaç kez ateş eden Habib K, ağır yaralanan kadını rehin aldı. Habib K, bu sırada silah sesini duyarak olay yerine gelen sitenin özel güvenlik görevlisini de yaklaşmaması konusunda tehdit etti.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Habib K. etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polisleri karşısında gören Habib K, çevreye ateş etmeye devam ederken "teslim ol" çağrısı karşısında silahı kendine doğrulttu.

Ankarada dehşet dakikaları... Dövdü, tehdit etti, vurdu, rehin aldı

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Bir süre sonra polisin ikna çabası ile yaralı kadını polis ekiplerine veren zanlı teslim olmamak için direnirken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bu sırada polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırarak otoparka götürdüğü Emine Çakır ilk yardım ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Zırhlı araçlarla olay yerine gelen özel harekat timleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemi alırken Habib K'ye silahını bırakması çağrısında bulundu.

AİLESİNİN İKNA ÇABASIYLA TESLİM OLDU

Uzun süre polisin çağrısına direnen zanlı olay yerine çağrılan anne ve babası ile oğlunun ikna çabasıyla teslim oldu. Olayın şokunu yaşayan oğlu Osman K, yanına geldiği babasına sarılarak ağladı. Bu sırada Habib K'nin anne ve babası da feryat ederek fenalık geçirdi.

Daha sonra Habib K, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler hayatını kaybeden Emine Çakır'ın evli olduğunu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığını belirledi.

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