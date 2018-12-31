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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
31.12.2018 - 05:51, Son Güncelleme:

Ankara'da korku dolu dakikalar! Kundaklama iddiası...

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Ankara'da korku dolu dakikalar! Kundaklama iddiası...

ANKARA Mamak'ta bir apartmanda çıkan yangın sonrası yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve balkonlara çıkan çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında mahalle bekçilerinin yardımıyla yaralı olarak kurtarılan ev sahibi ile dumandan etkilenen bir bebek ve annesi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çankaya'da ise bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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  • Ankarada peş peşe yangın
  • Ankarada peş peşe yangın
  • Ankarada peş peşe yangın
  • Ankarada peş peşe yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mamak Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve 12 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri yangının çıktığı daireye girerek bacağından yaralanan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ünal B'yi kurtardı. İlk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünal B, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR BALKONA ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yoğun duman nedeniyle apartmanda oturan çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Balkonlara çıkan bina sakinleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen bir bebek ve annesi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇANKAYA'DAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Çankaya ilçesine bağlı Bademlidere Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangında yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 8 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüpheli C.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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