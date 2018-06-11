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    Ankara'da korku dolu anlar... Otomobil temele uçtu; yaralılar vinçle çıkarıldı

    Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM (DHA)
    11.06.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:

    Ankara'da bir otomobilin arkadan çarptığı otomobil, yol kenarındaki rezidans inşaatının temeline uçtu. Kazada yaralananlar inşaattaki vincin sepetine konularak yukarı çıkarıldı.

    Kaza, saat 15.30 sıralarında Hipodrom Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Can Bilgiç idaesindek 50 FR 601 plakalı otomobil, Cengiz Yılmaz idaresindeki 06 DCF 88 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki rezidans inşaatının temeline uçtu. Kazada Cengiz Yılmaz ile birlikte eşi Azime ve kızı Büşra Yılmaz yaralandı. Yaralılar yaklaşık 15 metre aşağıdaki temelden vinçle çıkarılarak ambulansa konuldu. Kazada hafif şekilde yaralanan Can Bilgiç ile diğer yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ankarada korku dolu anlar... Otomobil temele uçtu; yaralılar vinçle çıkarıldı

    Etiketler: Ankara , trafik kazası , yaralı , vinç , son dakika , haberler
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