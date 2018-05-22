Ankara'da dehşet! 25 köpek birden saldırdı

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Ömer Yıldıran, Yenimahalle'ye bağlı Kent-koop Mahallesi'nde oturan dayısı Cafer Topaçlı'ya iftara gidiyordu. Metrodan indikten sonra dayısının evine doğru yola koyulan Yıldıran'a 25 kadar köpek saldırdı. Uzun bir süre boyunca köpeklerle boğuşan ve kanlar içerisinde yerlerde kalan Ömer Yıldıran'ın imdadına çevreden geçen vatandaşlar yetişti. O esnada bölgeden geçen Erkan Türk, arabasını köpeklerin üzerine sürerek Yıldıran'ı kurtardı ve hemen hastaneye götürdü.

ŞİKÂYETLER ARTTI

Vücudunun çeşitli bölgelerinden derin yaralar alan Ömer Yıldıran'ın hastanedeki tedavileri devam ederken Kent-koop Mahallesi sakinleri yaşananlara isyan etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'ne çok sayıda şikâyetlerde bulunduklarını belirten vatandaşlar, bu tür vakaların mahallelerinde sürekli olarak yaşandığını dile getirdi. Olayın ardından Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede incelemelerde bulundu.

ÇOCUĞU PARÇALIYORDU

Sabah gazetesinin haberine göre; Ömer Yıldıran'ın dayısı Cafer Topaçlı, "Biz yaşananları evin balkonundan gördük. Çocuğu parçalıyorlardı. Bağırdık ama yetişemedik. 20-25 köpek vardı. Mahalleden bir arkadaş olayı fark etti ve hemen müdahale etti. Onlara da saldırmışlar. Şuan baya yaralı… Daha ne kadar hastanede duracak bilmiyoruz. İnşallah buradan bu köpekleri toplarlar… Çok saldırmaya başladılar… Bir haftada üçüncü vaka oldu. Yenimahalle Belediyesi de bazı hayvan derneklerinden çekiniyor galiba…" diye konuştu.

''UYKULARIM KAÇIYOR''

Ömer Yıldıran'ı köpeklerin arasından kurtaran Erkan Türk de, "Akşam nişanlımın yanından çıktım ve eve gidiyordum. 20-25 kadar köpeğin bir vatandaşa saldırdığını gördüm. Ben kendisi tanımıyorum. Arabayla köpeklerin üzerine gittim ve kaçırdım. Daha sonra arkadaşı üzeri parçalanmış bir şekilde arabaya aldım ve doğruca hastaneye gittim. Elbiseleri paramparça olmuş… Zaten bazı elbise parçaları hala olay yerinde… Arkadaşı o halde gördükten sonra uykularım kaçar oldu" dedi.

''BENİ DE ISIRDILAR''

Mahalle sakinlerinden Bektaş Erdaloğlu, "Buradan ne zaman tek bir vatandaş geçse hepsi birden saldırıyor. Bunun canlı şahidi benim komşum. Komşuma saldırdılar ve kolu iki yerden kırıldı. Benim kızım yürüyüş yolunda yürürken saldırdı. Çocuk şimdi sokağa çıkamıyor. Şikayetlerde bulunduk ama netice alamadık" ifadelerini kullanırken Gökhan Gündoğdu ise , "Evimin önünde işe giderken bende saldırıya uğradım ve köpekleri beni de ısırdı. Ben hayvansever bir insanım… Ama bu durum çok farklı… Evimize gidemiyoruz" görüşünü belirtti.

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