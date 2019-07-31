Ankara'da kimyasal zehirlenme paniği! Acil servis karantinaya alındı
ANKARA'da, fabrikada gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı ve cilt yanması şikayetiyle geldikleri hastanede kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı. Çalışanlarda, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu anlaşıldı.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kablo üretimi yapan bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı, ciltte kızarıklık ve yanma şikayetiyle Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, acil servis doktoru tarafından yapılan muayenenin ardından, kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantina odasına alındı. Acil servis içerisindeki hasta ve personelin binadan çıkarılmasının ardından, hastane girişi de emniyet şeridiyle kapatıldı.
Bir süre karantina odasında tutulan 14 kişinin, yapılan testlerde ciltlerinde, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu anlaşıldı. Fabrika çalışanlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Durumun normale dönmesinin ardından acil serviste hasta kabulü tekrar başladı.
“BABA ENDİŞELENME”
Hastaneye sevk edilen fabrika çalışanlarından birinin babası olan Yasin Çankaya, “Vardiyada çalışıyordu kızım. Saat 23.30 gibi beni aradı. ‘Baba endişelenme, iş yerinde bir sıkıntı var. Kaşıntı var, hastaneye götürüyorlar’ dedi. Biz apar topar buraya geldik. Karantina altına alıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumuzda, ‘Kimyasaldan şüpheleniyoruz’ dediler. ‘Tedbir amacıyla alıyoruz’ dediler. Bu saate kadar bekledik, Allah’a şükür bir şey çıkmamış.” dedi.
Kimyasal bir durumun olmadığını belirten Çankaya, “Basit bir alerjiymiş. Havadan, hava değişikliğinden veya böcekten şüpheleniyorlar ya da yedikleri bir şey de dokunmuş olabilir” ifadelerini kullandı.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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