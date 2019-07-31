Ankara'da kimyasal zehirlenme paniği! Acil servis karantinaya alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da kimyasal zehirlenme paniği! Acil servis karantinaya alındı
GeriGündem Ankara'da kimyasal zehirlenme paniği! Acil servis karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - İHA
31.07.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Ankara'da kimyasal zehirlenme paniği! Acil servis karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANKARA'da, fabrikada gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı ve cilt yanması şikayetiyle geldikleri hastanede kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı. Çalışanlarda, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu anlaşıldı.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kablo üretimi yapan bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı, ciltte kızarıklık ve yanma şikayetiyle Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, acil servis doktoru tarafından yapılan muayenenin ardından, kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantina odasına alındı. Acil servis içerisindeki hasta ve personelin binadan çıkarılmasının ardından, hastane girişi de emniyet şeridiyle kapatıldı.

Bir süre karantina odasında tutulan 14 kişinin, yapılan testlerde ciltlerinde, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu anlaşıldı. Fabrika çalışanlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Durumun normale dönmesinin ardından acil serviste hasta kabulü tekrar başladı.

“BABA ENDİŞELENME”

Hastaneye sevk edilen fabrika çalışanlarından birinin babası olan Yasin Çankaya, “Vardiyada çalışıyordu kızım. Saat 23.30 gibi beni aradı. ‘Baba endişelenme, iş yerinde bir sıkıntı var. Kaşıntı var, hastaneye götürüyorlar’ dedi. Biz apar topar buraya geldik. Karantina altına alıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumuzda, ‘Kimyasaldan şüpheleniyoruz’ dediler. ‘Tedbir amacıyla alıyoruz’ dediler. Bu saate kadar bekledik, Allah’a şükür bir şey çıkmamış.” dedi.

Kimyasal bir durumun olmadığını belirten Çankaya, “Basit bir alerjiymiş. Havadan, hava değişikliğinden veya böcekten şüpheleniyorlar ya da yedikleri bir şey de dokunmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şule Çet davasında mahkeme talep etti: Halay çekerken DNA geçer mi?
Ankara'da kimyasal zehirlenme paniği! Acil servis karantinaya alındı
Deşifre oldular, villada yakalandılar!
Doktorun ölümünde yeni gelişme! Acil serviste söylemiş...