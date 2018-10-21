Ankara’da kazanan Erinç Sağkan
ANKARA Barosu’na kayıtlı 15 bin avukat, yeni başkan ve yönetimi belirlemek için dün sandık başına gitti.
AK Parti ve MHP arasındaki ‘cumhur ittifakı’ ilk kez bu baro seçimlerine de yansıdı. Önceki seçimlerde ayrı ayrı aday çıkaran AK Parti’ye yakın ‘Baroda Birlik’ grubu ile MHP’ye yakın ‘Milliyetçi Avukatlar’ grupları ittifak yaparak, avukat Gencer Özdemir’i ortak aday gösterdi. Baro Başkanlığı için Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Erinç Sağkan, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar’ın adayı Murat Kemal Gündüz ile ittifakın adayı avukat Gencer Özdemir yarıştı.
YANYANA YÜRÜYECEĞİZ
Ankara Barosu Başkanlığı’nı 7 bin 227 oyla Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Erinç Sağkan kazandı. İttifakın adayı olan Gencer Özdemir ise 2 bin 283 oyda kaldı. Sağkan ittifakın adayına 4 bin 944 fark atmış oldu. Üçüncü aday Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Murat Kemal Gündüz ise bin 256 oyda kaldı. Sağkan teşekkür konuşmasında “Tüm meslektaşlarımızla omuz omuza, onlardan bir adım bile önde değil, onlarla yan yana yürüyeceğimizi taahhüt ettik. Bu taahhüdüme uyacağıma bu salonun önünde söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
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