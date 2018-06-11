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    Ankara'da kan donduran vahşet! Öldürüp tecavüz etti

    ANKARA (İHA)
    11.06.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Ankara'da Afgan uyruklu bir kişi, yine Afgan vatandaşı olan arkadaşını öldürüp tecavüz etti. Yakalanan zanlı ile olay anında yanında olan bir kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre olay, 27 Ağustos 2017'de Polatlı ilçesinde yaşandı. Afgan uyruklu Muhsin Ö., (22), Necip V. ile Firuz R., Polatlı pazarının giriş katında alkol almaya başladı. Bir süre sonra evlerine geçen şahıslar, saat 04.00 sıralarında aynı odada uyudu.

    Saldırgan Necip V., Firuz R.'nin uyuması üzerine yanına gelerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Necip V.'ye karşı koyan Firuz R., mutfaktan bıçak alarak tekrar uyudu. Bir süre sonra ikinci kez istismara teşebbüs eden Necip V., kendisine direnen Firuz R.'yi boğarak öldürdü ve ardından tecavüz etti.

    MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

    Necip V., Firuz R.'nin cesedini, olay anında odada bulunan Muhsin Ö. ile birlikte battaniyeye sararak sokakta bulunan bir kamyonun önüne bırakıp kaçtı. Olayın ardından yakalanan Necip V. ile Muhsin Ö. hakkında, "Bir suçu gizlemek için kasten adam öldürmek" ve "cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

    Etiketler: Cinayet , son dakika , haberler
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