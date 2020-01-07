Ankara'da kan donduran olay! Cinayetten sonra görüntüyü eski eşine göndermiş

Olay, dün sabaha karşı meydana geldi. İddialara göre Ali K., Fusun A. ile birlikte Fırat Caddesi'nde bulunan binaya geldi. Gecenin geç saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü aralarında kavga çıktı. Kavganın büyümesi sonucunda Ali K. mutfaktan aldığı bıçakla Füsun A.’yı 6 yerinden bıçakladı.

Ali K. bıçakladıktan sonra kendini polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Füsun A.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri Ali K.’yi gözaltına aldı. Füsun A.’nın cansız bedeni yapılan incelemeler sonucunda Adli Tıp'a kaldırıldı. Ali K. ise Sincan Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜLERİ ESKİ EŞİNE GÖNDERDİĞİ İDDİASI

Ali K.'nın Füsun A.’yı öldürdükten sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri eski eşine gönderdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.