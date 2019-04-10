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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)
10.04.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Ankara'da isyan ettiren olayda yeni gelişme! Beyaz renkli otomobil aranıyor

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Ankara'da isyan ettiren olayda yeni gelişme! Beyaz renkli otomobil aranıyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir araçtan atıldığı iddia edilen zehirli tavuk etinden yiyip telef olan köpeklerin sayısı 16'ya yükseldi. Klinikte 7 köpeğin tedavisi sürerken polis, olayla ilgili plakasının sahte olduğu belirlenen beyaz renkli otomobildeki 3 kişiyi arıyor. Köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili tepkiler sürerken, Ankara Barosu da şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

​Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hayvanseverlerin parklarda ve boş arazide yaptırdıkları kulübelerde beslediği sokak köpekleri, çevre sakinleri tarafından can çekişirken bulundu. İhbar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri bölgeye geldi. Yapılan ilk tespitte, zehirlendiği belirlenen köpeklerden 13'ünün telef olduğu saptandı. Diğer köpekler ise ekipler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Tedaviye alınan köpeklerden 3'ü daha kurtarılamadı. Şu ana kadar 16 köpek telef olurken, 7 köpeğin ise klinikte tedavisi sürüyor.

Veteriner Şevki Gök, köpeklerin tedavilerinin tamamlanıp bölgenin de tamamen temizlenmesinin ardından doğal ortamlarına bırakılacağını belirtti.

BEYAZ RENKLİ OTOMOBİL ARANIYOR

Köpeklerin zehirlendiği alanda yapılan incelemede ise çok miktarda tavuk eti parçası ve kemik bulundu. Kemikler toplanarak laboratuvar incelemesine gönderildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zehirli tavuk etlerinin atıldığı ileri sürülen beyaz renkli otomobili tespit etti. İçinde 3 kişi olduğu belirlenen otomobilin plakasının sahte olduğu anlaşıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Mahalledeki park ve arsalara kulübe yaparak köpekleri besleyen mahalle sakinleri, gözyaşları içinde duruma tepki gösterdi. Büyük üzüntü duyduklarını belirten hayvanseverler, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Hayvanseverlerden Aşkın Kızılay, "Kanserli bir köpek için buraya bir kulübe yapmıştık. Kulübeyi başka bir yere atmışlar. Ölen köpekler ve zehirli etler toplandı. Zehir o kadar güçlüymüş ki; çok kötü bir şekilde öldüler. Hiç birinin, bir Allah kuluna bir zararı yoktu. Hepsi kısır ve küpeli köpeklerdi. Köpekler sadece havlıyordu ve çocuklar elleriyle besliyorlardı" dedi.

Hayvanseverlerden Burçak Erzincan ise bölgedeki yaklaşık 100 köpeğe baktığını belirterek, "Artık köpeklere zarar vermenin bedeli kabahat değil, suç olsun. Ceza alsın ve hapis yatsınlar. Onlar da can taşıyor. Lütfen hayvanlar için bu yasayı çıkarsınlar" şeklinde konuştu.

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI: 'BU BİR CANİLİK'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da "Dün maalesef çok acı bir olay yaşadık. Bu bir canilik. Bunu yapan insan olamaz. Canlıya sahip çıkmak, hem bir insanlık görevi, hem de dinimizin emri. Çok üzüldük. Bunu yapanların bulunması için belediye olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Bence bu konu kökten çözülmeli. Ankara'ya süratle büyük barınaklar yapılmalı. Çünkü her noktada köpek sorunu var. Bununla ilgili gereken yasa da artık çıkmalı. Biz Yenimahalle'de 250 köpek kapasiteli bir barınak yapmıştık, şimdi 750 köpek kapasiteli bir barınak daha yapacağız ve bunu da hayvansever dernekleri ile birlikte yöneteceğiz. Köpekleri öldüren canilerin kanun önünde hesap vermesi en büyük dileğim" diye konuştu.

PAKDEMİRLİ VE YAVAŞ'TAN TEPKİ

Zehirlenen köpeklerin videolarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duruma tepki gösterdi. Twitter'da açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent’teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için emniyet güçlerimiz ve belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler" dedi.

Mansur Yavaş da Twitter'daki açıklamasında, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

ANKARA BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Ankara Barosu da olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu avukatları tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:
"Basına ve sosyal medyaya yansıyan görgü şahitlerinin ifadelerinden beyaz bir araç içerisinden inen kişilerin tavukları sokağa bırakmaları neticesinde köpeklerin ağzından köpük gelerek öldükleri anlaşılmıştır. Tamamen planlı olarak mahallede yaşayan zararsız, o çevrenin parçası köpekleri zehirli yiyecekle öldürmeyi kafasına koyan şüpheliler rahatça eylemlerini gerçekleştirerek ortadan kaybolmuşlardır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4’üncü maddesinde bütün hayvanların yaşama hakkına sahip olduğu açıkça düzenlemiş ve bütün hayvanların eşit doğduğu da ortaya konulmuştur. İnsanların yaşama hakkı olduğu kadar katledilen bu canlıların da yaşama hakkı mevcut olup, devletin tüm canlıların yaşama hakkını koruması gerekmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu'nun 4’üncü maddesinde yer alan bütün hayvanların eşit doğduğu düzenlemesi karşısında iş bu katliamı yapan şüphelilerin TCK’nın 151/2’nci maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçuna mahal veren eylemlerinden dolayı şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi gerekmektedir."

Dilekçede ayrıca, zehirlenen hayvanların yaklaşık 45 dakika boyunca kıvranarak, acı çekerek ve ağlayarak öldüklerine de dikkat çekilerek, sorumluların bulunarak cezalandırılması istendi.

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