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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Ankara'da ilk sahur saat kaçta? il il iftar ve sahur vakitleri

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Ankara'da ilk sahur saat kaçta? il il iftar ve sahur vakitleri

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ankara’da ikamet eden vatandaşlar da Ramazan ayının ilk sahuruna yönelik araştırmalara başladı. Türkiye’nin başkenti Ankara’da ikamet eden vatandaşlar sahur için hazırlık yapacak. Peki, Ankara’da ilk sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur vakitleri

Türkiye bugün 2019 Ramazan ayının ilk sahur sofrasına oturacak. Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı olan Ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak, 29 gün sürecek. Bugün ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, saatler öncesinden sahur vaktini merak etmeye başladı. Türkiye'nin 7 bölgesinin 80 ili gibi başkent Ankara'da ikamet eden vatandaşlar da sahura kalkacakları saati öğrenmek istiyor. Peki, Ankara'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri

İstanbul’da sahur vakti bugün saat 04.09’da bitip oruç başlarken ilk iftar yarın saat 20.12’de yapılacak. İmsak vakti Ankara’da saat 03.58’de girerken iftar saat 19.54’te yapılacak. İzmir’de ise imsak saat 04.28, iftar saat 20.14’te gerçekleşecek.

Ankarada ilk sahur saat kaçta il il iftar ve sahur vakitleri

ANKARA İLK SAHUR

Ankarada ilk sahur saat kaçta il il iftar ve sahur vakitleri

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