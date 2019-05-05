Ankara'da ilk sahur saat kaçta? il il iftar ve sahur vakitleri
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ankara’da ikamet eden vatandaşlar da Ramazan ayının ilk sahuruna yönelik araştırmalara başladı. Türkiye’nin başkenti Ankara’da ikamet eden vatandaşlar sahur için hazırlık yapacak. Peki, Ankara’da ilk sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur vakitleri
Türkiye bugün 2019 Ramazan ayının ilk sahur sofrasına oturacak. Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı olan Ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak, 29 gün sürecek. Bugün ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, saatler öncesinden sahur vaktini merak etmeye başladı. Türkiye'nin 7 bölgesinin 80 ili gibi başkent Ankara'da ikamet eden vatandaşlar da sahura kalkacakları saati öğrenmek istiyor. Peki, Ankara'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri
İstanbul’da sahur vakti bugün saat 04.09’da bitip oruç başlarken ilk iftar yarın saat 20.12’de yapılacak. İmsak vakti Ankara’da saat 03.58’de girerken iftar saat 19.54’te yapılacak. İzmir’de ise imsak saat 04.28, iftar saat 20.14’te gerçekleşecek.
ANKARA İLK SAHUR
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